Капризов сравнялся с рекордсменами «Миннесоты» по числу голов в одной серии плей-офф

25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов благодаря заброшенной шайбе в ворота «Сент-Луис Блюз» (1:3 после 2-го периода) в четвёртой игре 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ близок к установлению очередного рекорда.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, для Капризова это уже пятый гол в этой серии. Таким образом, он сравнялся с рекордсменами «Уайлд» по количеству шайб, заброшенных в рамках одной серии – это Мариан Габорик и Уэс Уолз. Каждый из них оформил по пять голов в серии с «Ванкувер Кэнакс» в 2003 году.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провёл 81 матч, в которых набрал 108 (47+61) очков при показателе полезности «+27».