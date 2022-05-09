Капризов стал четвёртым игроком в истории «Миннесоты» с 5+ голами в одном плей-офф НХЛ

25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов благодаря заброшенной шайбе в ворота «Сент-Луис Блюз» (2:3, идёт 3-й период) в четвёртой игре 1/4 финала плей-офф Западной конференции НХЛ стал четвёртым хоккеистом в клубной истории с 5+ голами в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, впереди Капризова такие хоккеисты, как Мариан Габорик (9 голов в 2003 году), Эндрю Брюнетт (7 голов в 2003 году) и Уэс Уолз (7 голов в 2003 году).

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провёл 81 матч, в ко торых набрал 108 (47+61) очков при показателе полезности «+27». В сентябре 2021 года Кирилл заключил долгосрочный 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн ($ 9 млн за сезон).