Сидни Кросби превзошёл результат Стива Айзермана по голам в матчах Кубка Стэнли

Состоялся четвёртый матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

Главным героем матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка. Для канадского форварда заброшенная шайба стала 71-й за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он превзошёл результат Стива Айзермана (70) по голам в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю Кросби вышел на 17-е место в истории, догнав Брайана Троттье. Следующей целью для Сидни является результат капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в активе которого 72 точных броска.