Сидни Кросби превзошёл результат Стива Айзермана по голам в матчах Кубка Стэнли
Поделиться
Состоялся четвёртый матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
Главным героем матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка. Для канадского форварда заброшенная шайба стала 71-й за карьеру в плей-офф НХЛ, благодаря чему он превзошёл результат Стива Айзермана (70) по голам в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю Кросби вышел на 17-е место в истории, догнав Брайана Троттье. Следующей целью для Сидни является результат капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в активе которого 72 точных броска.
Комментарии
- 10 мая 2022
-
05:50
-
05:39
-
05:35
-
05:31
-
05:03
-
05:00
-
04:52
-
04:52
-
04:50
-
04:45
-
04:41
-
04:34
-
04:25
-
04:23
-
03:57
-
03:51
-
03:33
-
02:54
-
01:52
-
01:15
- 9 мая 2022
-
23:58
-
23:46
-
22:39
-
22:14
-
21:28
-
21:08
-
20:35
-
20:28
-
19:55
-
19:23
-
18:57
-
18:36
-
18:12
-
17:46
-
17:26
Партнерский контент