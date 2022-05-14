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Результаты второго игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты второго игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 14 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл второй день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было сыграно шесть встреч: по три в группах A и B.

Турнирная таблица ЧМ-2022

Дания — Казахстан — 9:1

В стартовом матче дня Дания камня на камне не оставила от Казахстана. Шайбы в составе победителей забросили Патрик Бьёркстранд, Феликс Шель, Йоахим Блихфельд (хет-трик), Фредерик Сторм, Юлиан Якобсен, Оливер Ларсен, Матиас Бау и Петер Регин. Гол престижа забил Кирилл Савицкий.

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Дания
Окончен
9 : 1
Казахстан
1:0 Бьёркстранд (Бау, Ларсен) – 02:03 (5x5)   2:0 Шель – 03:59 (5x5)   3:0 Блихфельд (Элерс, Лауридсен) – 04:51 (5x4)   4:0 Сторм (Элерс, Йенсен) – 22:26 (5x4)   5:0 Якобсен (Огор) – 26:22 (5x5)   6:0 Блихфельд (Элерс, Лауридсен) – 29:54 (5x4)   7:0 Ларсен (Бау, Лауридсен) – 39:36 (5x5)   8:0 Регин (Лауридсен, Сторм) – 40:43 (5x5)   9:0 Блихфельд (Лауридсен, Бау) – 50:03 (4x3)   9:1 Савицкий (Шестаков) – 58:37 (4x5)

Швеция — Австрия — 3:1

«Тре Крунур» не без труда обыграли австрийцев. На быстрый гол Йоэля Келльмана и чуть более поздний в исполнении Макса Фриберга номинальные гости ответили шайбой Петера Шнайдера. В середине второго периода экс-нападающий ЦСКА Юаким Нордстрём вернул удобный перевес и помог Швеции одержать первую победу на турнире.

ЧМ-2022. Группа B
14 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Австрия
1:0 Келльман (Бенгтссон, Клингберг) – 02:08 (5x5)   2:0 Фриберг (Келльман) – 16:37 (5x5)   2:1 Шнайдер (Хайнрих) – 19:30 (5x5)   3:1 Нордстрём (Броме, Густафссон) – 32:07 (5x5)

Швейцария — Италия — 5:2

Итальянцы боролись как могли, однако всё равно проиграли в матче со швейцарцами. На голы Дениса Мальгина, Кэлвина Тюркауфа (дубль), Андреса Амбюля и Нико Хишира номинальные гости смогли ответить шайбами Даниэля Глира и Данте Ханнуна.

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 2
Италия
1:0 Мальгин (Симьон, Зигенталер) – 00:49 (5x5)   2:0 Тюркауф (Корви, Зигенталер) – 17:05 (5x5)   3:0 Амбюль (Зигенталер, Шерве) – 19:42 (5x5)   4:0 Тюркауф (Курашев, Шерве) – 26:20 (5x5)   4:1 Глира (Ханнун, Макнелли) – 48:40 (5x5)   5:1 Хишир (Майер, Берчи) – 58:20 (5x5)   5:2 Ханнун (Костнер, Петан) – 58:52 (5x4)

Чехия — Великобритания — 5:1

Чехи не испытали особых сложностей во встрече с британцами — даже несмотря на то, что первый гол был забит только на 28-й минуте. К 49-й минуте счёт был уже 5:0 благодаря шайбам Матея Блюмеля (дубль), Якуба Флека, Давида Иржичека и Иржи Черноха. Великобритания смогла сподобиться лишь на один гол в исполнении Бена Лэйка.

ЧМ-2022. Группа B
14 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Чехия
Окончен
5 : 1
Великобритания
1:0 Блюмель (Крейчи, Червенка) – 27:09 (5x5)   2:0 Флек (Шчотка, Йордан) – 32:23 (5x5)   3:0 Иржичек (Червенка, Смейкал) – 41:11 (5x4)   4:0 Чернох (Смейкал, Блюмель) – 46:43 (5x5)   5:0 Блюмель (Червенка, Крейчи) – 48:28 (5x5)   5:1 Лэйк (Конуэй) – 50:57 (5x5)

Словакия — Германия — 1:2

В одном из заключительных матчей игрового дня случилась первая полноценная сенсация. Бронзовые призёры Олимпийских игр — 2022, словаки, потерпели поражение от серебряных призёров Олимпиады — 2018, немцев. Все голы уместились во второй период. На шайбы Маттиаса Плахты и Леонарда Пфёдерля подопечные Крэйга Рэмзи ответили лишь голом Кристиана Поспишила.

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 20:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Германия
0:1 Плахта – 21:34 (5x5)   0:2 Пфёдерль (Нёбельс) – 26:41 (5x5)   1:2 Поспишил (Яношик, Такач) – 31:15 (5x5)

Латвия — Финляндия — 1:2

В параллельном матче также могла случиться сенсация. Латвия быстро открыла счёт — на девятой минуте забил Рудольф Балцерс. Однако на 31-й минуте Сакари Маннинен сравнял счёт, а под занавес матча, на 58-й минуте, Микаэль Гранлунд принёс финнам победу.

ЧМ-2022. Группа B
14 мая 2022, суббота. 20:20 МСК
Латвия
Окончен
1 : 2
Финляндия
1:0 Балцерс (Кениньш) – 08:52 (5x5)   1:1 Маннинен (Гранлунд, Лехтонен) – 30:52 (5x4)   1:2 Гранлунд (Лехтонен, Маннинен) – 57:08 (5x4)
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