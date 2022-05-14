Результаты второго игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 14 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл второй день чемпионата мира по хоккею — 2022. Было сыграно шесть встреч: по три в группах A и B.

Дания — Казахстан — 9:1

В стартовом матче дня Дания камня на камне не оставила от Казахстана. Шайбы в составе победителей забросили Патрик Бьёркстранд, Феликс Шель, Йоахим Блихфельд (хет-трик), Фредерик Сторм, Юлиан Якобсен, Оливер Ларсен, Матиас Бау и Петер Регин. Гол престижа забил Кирилл Савицкий.

Швеция — Австрия — 3:1

«Тре Крунур» не без труда обыграли австрийцев. На быстрый гол Йоэля Келльмана и чуть более поздний в исполнении Макса Фриберга номинальные гости ответили шайбой Петера Шнайдера. В середине второго периода экс-нападающий ЦСКА Юаким Нордстрём вернул удобный перевес и помог Швеции одержать первую победу на турнире.

Швейцария — Италия — 5:2

Итальянцы боролись как могли, однако всё равно проиграли в матче со швейцарцами. На голы Дениса Мальгина, Кэлвина Тюркауфа (дубль), Андреса Амбюля и Нико Хишира номинальные гости смогли ответить шайбами Даниэля Глира и Данте Ханнуна.

Чехия — Великобритания — 5:1

Чехи не испытали особых сложностей во встрече с британцами — даже несмотря на то, что первый гол был забит только на 28-й минуте. К 49-й минуте счёт был уже 5:0 благодаря шайбам Матея Блюмеля (дубль), Якуба Флека, Давида Иржичека и Иржи Черноха. Великобритания смогла сподобиться лишь на один гол в исполнении Бена Лэйка.

Словакия — Германия — 1:2

В одном из заключительных матчей игрового дня случилась первая полноценная сенсация. Бронзовые призёры Олимпийских игр — 2022, словаки, потерпели поражение от серебряных призёров Олимпиады — 2018, немцев. Все голы уместились во второй период. На шайбы Маттиаса Плахты и Леонарда Пфёдерля подопечные Крэйга Рэмзи ответили лишь голом Кристиана Поспишила.

Латвия — Финляндия — 1:2

В параллельном матче также могла случиться сенсация. Латвия быстро открыла счёт — на девятой минуте забил Рудольф Балцерс. Однако на 31-й минуте Сакари Маннинен сравнял счёт, а под занавес матча, на 58-й минуте, Микаэль Гранлунд принёс финнам победу.