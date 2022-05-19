«Безальтернативность Третьяка — преступление!» Фетисов раскритиковал выборы главы ФХР

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги выборов ФХР, которые выиграл Владислав Третьяк.
«Я считаю, что когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно — это безобразие. Пора вливать в российский хоккей новую кровь. Мы находимся в стагнации. Считаю, принимать решения в пользу будущего в непростые времена — это самое правильное. Для меня странно, что мы в очередной раз выбираем некое сегодняшнее или вчерашнее в пользу будущего. Это говорит не только о том, что мы не думаем о ситуации, в которой находимся… Хоккей стал дорогим для людей, которые не имеют средств, чтобы платить. Уровень подготовки — ниже плинтуса. А результаты за последние годы — ужасающие для страны, которая сегодня имеет колоссальный потенциал.
Президент России многое вложил в хоккей, построив больше четырёхсот катков, была создана КХЛ и молодёжная лига… Сейчас — полный регресс. Должна была, по крайней мере, произойти какая-то борьба программ, команд и методик. Это напоминает мне беспредельную историю, когда кто-то получает карт-бланш без конкуренции. Наблюдая за тем, что происходит последние 15 лет, переизбрание Третьяка главой ФХР — не очень хорошая новость для российского хоккея.
Третьяк уже с 2006 года сидит на этой должности. Бюджет Федерации — запредельный! Самый большой по сравнению с остальными, зато результата нет! Недавно на биатлонную программу приходил: бюджет всей Федерации равен заработной плате одного среднего футболиста. И да, люди показывают результаты, стремятся к чему-то. Очень неприятно об этом говорить.
Безальтернативность Третьяка — преступление! У нас есть Ковальчук, есть ребята, которые любят свою страну и хоккей. Жамнов, Каменский — это все люди с опытом», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 19 мая 2022
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