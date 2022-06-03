Голкипер «Эдмонтона» совершил сейв головой в матче с «Колорадо». Видео

второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Эдмонтон Ойлерз».



На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Колорадо». Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде.



В первом периоде отметился уникальным достижением голкипер хозяев Майк Смит. Канадский голкипер совершил 15 сейвов. Один из бросков он отбил головой.



ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».



Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».

Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.