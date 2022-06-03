Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Эдмонтона» совершил сейв головой в матче с «Колорадо». Видео

Голкипер «Эдмонтона» совершил сейв головой в матче с «Колорадо». Видео
Комментарии

второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:0 в пользу «Колорадо». Отметим, хозяевам удалось забросить три шайбы за две минуты во втором периоде.

В первом периоде отметился уникальным достижением голкипер хозяев Майк Смит. Канадский голкипер совершил 15 сейвов. Один из бросков он отбил головой.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Колорадо».

Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».

Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.

«Колорадо» — «Эдмонтон», 2-й матч. Макдэвид исчерпал лимит? 14 шайб за раз — слишком круто «Колорадо» — «Эдмонтон», 2-й матч. Макдэвид исчерпал лимит? 14 шайб за раз — слишком круто
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022