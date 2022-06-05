Валерий Ничушкин – первая звезда матча «Эдмонтон» – «Колорадо»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.



Российский форвард Валерий Ничушкин признан первой звездой матча. Вторым стал голкипер противоположной команды Майк Смит. Он отразил 39 бросков. Третье место у Девона Тэйвза. Он оформил дубль из голевых передач.



В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Коннор Макдэвид и Райан Маклауд.



У победителей дубль на свой счёт записал российский нападающий Валерий Ничушкин, у которого теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13-ти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ещё по одной шайбе забросили Джей Ти Комфер и Микко Рантанен (в пустые ворота).