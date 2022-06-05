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Валерий Ничушкин – первая звезда матча «Эдмонтон» – «Колорадо»

Валерий Ничушкин – первая звезда матча «Эдмонтон» – «Колорадо»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.

Российский форвард Валерий Ничушкин признан первой звездой матча. Вторым стал голкипер противоположной команды Майк Смит. Он отразил 39 бросков. Третье место у Девона Тэйвза. Он оформил дубль из голевых передач.

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились Коннор Макдэвид и Райан Маклауд.

У победителей дубль на свой счёт записал российский нападающий Валерий Ничушкин, у которого теперь пять заброшенных шайб при четырёх ассистах в 13-ти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Ещё по одной шайбе забросили Джей Ти Комфер и Микко Рантанен (в пустые ворота).

«Эдмонтон» — «Колорадо», 3-й матч. Маккиннон и Ничушкин приблизят вылет Коннора Макдэвида «Эдмонтон» — «Колорадо», 3-й матч. Маккиннон и Ничушкин приблизят вылет Коннора Макдэвида
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