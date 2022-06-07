The Athletic: Малкин уступит по условиям нового контракта, пока зарплата будет на уровне

Обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн поделился мыслями о ситуации российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, у которого подошёл к концу срок контракта с клубом.
«С момента окончания сезона между «Пингвинз» и представители Малкина ведётся постоянный диалог, но я чувствую, что переговоры всё ещё ждут своего переломного момента.
Окружение Малкина представили руководству «Питтсбурга» несколько вариантов, но пока ни один из них не двигает переговоры в нужном направлении.
Я думаю, что в конечном итоге договор будет заключён, но генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл должен собрать огромный пазл со всеми его свободными агентами и трудностями с потолком зарплат. Я думаю, что Малкин немного уступит по условиям, пока зарплата будет на уровне», — приводит слова Лебрюна The Athletic.
- 7 июня 2022
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