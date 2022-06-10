Светлов: 2-3 — любимый счёт «Рейнджерс», но повторить успех с «Тампой» будет крайне трудно

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о ходе серии между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-2).



«Тампа» взяла в Нью-Йорке пятый матч с «Рейнджерс» — 3:1 и ведёт в серии — 3-2. Сюрприз? Для меня в НХЛ сюрприз в последнее время был один — когда «Монреаль» в прошлом плей-офф дошёл до финала и навязал «Тампе» в общем-то равную борьбу. А в этой серии действующий чемпион изначально считался фаворитом, даже при счёте 2-0 в пользу «Рейнджерс» не очень верилось в итоговую победу нью-йорского клуба.



«Тампе» принадлежат два последних Кубка Стэнли, у команды накоплен огромный опыт решающих матчей. Тот же вратарь Василевский считается по ним специалистом, например, седьмые матчи вообще не проигрывает. Посмотрите, в концовке сегодняшней игры при счёте 1:1 «Рейнджерс» свой момент не забивает, а «Тампа» уверенно реализует. Это и есть кубковый класс.



Они сильнее в нюансах. В матче номер пять на счету «Рейнджерс» — 27 потерь, «Тампа» ошиблась в два раза меньше — 14 раз. Думаю, это ключевой показатель игры, демонстрирующий общую командую работу. Также клуб из Флориды выиграл «точку», то есть изначально имел несколько дополнительных атак. Мелочей в таких играх не бывает.



При счёте 3-2 «Тампа» серию уже не отпустит? Не забывайте, что 2-3 — любимый счёт «Рейнджеров» в этом плей-офф, с него они выбивали и «Питтсбург», и «Каролину». Другое дело, что у Василевского и Ко накоплен такой опыт, что повторить свой успех Панарину и Ко будет крайне трудно.



Панарина в американской прессе критикуют. По делу? Очень трудно что-то оценивать со стороны, не имея всей информации, в том числе по травмам. Может быть, Панарину немного не хватает движения, всё-таки в НХЛ очень быстрый, интенсивный и челночный хоккей. С другой стороны Артемий всегда играл не на беготне, а на классе.



О вратаре «Тампы» всё уже сказано, Василевский — лучший в НХЛ, главный козырь клуба. Кучеров — очень интересный, авторский форвард, играющий на своих инстинктах, тут тоже ничего нового не сказать. Нравится своей универсальностью защитник Сергачёв, стать героем пятого матча при счёте 2-2 в серии дано не каждому.



В «Рейнджерс» сезон прорыва — у голкипера Шестёркина. На мой взгляд, он очень вовремя уехал из КХЛ, не поторопился, набрав дома определённый уровень", — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.