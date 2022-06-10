Перри: Шестёркин — отличный вратарь. Если он увидит шайбу, то остановит её

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри поделился мнением о вратаре «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоре Шестёркине.

«Нужно закрыть ему обзор. Нужно быть перед ним. По мере того как турнир развивается, забить гол становится всё труднее. Необходимо работать немного больше. Не всегда это будут великолепные пасы. Это будут подборы, подставления… и эти голы забиваются прямо перед воротами. Значит, кто-то должен пойти туда.



Он отличный вратарь. Если он увидит шайбу, то остановит её», – цитирует Перри Sportsnet.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3-2.