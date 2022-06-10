Автор сайта НХЛ: чтобы выиграть, «Рейнджерс» надо заставить Василевского больше работать

Автор официального сайта НХЛ Дан Розен поделился мнением об игре «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финале Восточной конференции, а также порассуждал, что нужно делать «Рейнджерс» для победы в серии.



«Нью-Йорк Рейнджерс» в пятой игре были лучше, чем в третьей и четвёртой играх. В конце концов, 25 ударов по воротам редко бывает достаточно для победы, тем более когда Андрей Василевский – это вратарь, которого вы пытаетесь обыграть.

У «Рейнджерс» были шансы, и они хорошо поработали над ограничением возможностей «Лайтнинг», но им всё же удалось забить Василевскому в матче, проигранном 1:3. Однако «Тампа» теперь имеет преимущество 3-2 в финале Восточной конференции.

Василевский в регулярном чемпионате выиграл 13 игр, и одна завершилась вничью после основного времени, когда по его воротам бросали не более 25 раз. Он столкнулся с 25 бросками в третьей и четвёртой играх с «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде, но тогда выиграл и проиграл. Но «Нью-Йорк», несмотря на свою крепкую оборону и дисциплину в пятой игре, недостаточно проверил вратаря «Тампы». Было слишком много переходов с фланга на фланг и малое количество бросков. Василевский недостаточно часто вступал в игру. Чтобы выиграть шестую игру и доминировать в седьмой, «Рейнджерс» нужно заставить Василевского больше работать», – написал Дан Розен на официальном сайте НХЛ.