«Что?! Вы серьёзно? Лучший эпизод всего плей-офф». Бернштайн о пасе Кучерова на гол Палата

Хоккейный эксперт Деннис Бернштайн высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в текущем плей-офф и о передаче хоккеиста на Ондржея Палата в четвёртом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» на последней минуте при счёте 2:2. Палат забил, а «Тампа» сравняла счёт в серии — 2-2.



«Пас Куча на Палата в четвёртом матче — это лучший эпизод во всём плей-офф. Тот матч должен был отправиться в овертайм. Я сидел в баре в Эдмонтоне. Решил: «Окей, тут будет дополнительные время, пойду ещё закажу себе выпить». Но потом… что?! Вы серьёзно? Какой невероятный это был пас! Можно по пальцам пересчитать игроков, способных отдать такую передачу… обладающих таким видением площадки. Тут ещё вот что… эти ребята, Палат, Кучеров, они постоянно играют друг с другом, они всегда знают, где кто находится. Так что да, это было умопомрачительно, но удивляться такому вряд ли стоит. Таким уж потрясающим игроком является Кучеров», — сказал Бернштайн в рамках радиошоу The Fourh Period на Sirius XM.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.