Андрей Василевский установил клубный рекорд «Тампы»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска в шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, вратарь одержал седьмую домашнюю победу подряд в текущем плей-офф. Этот результат стал рекордным как для самого Василевского, так и в истории клуба.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.



Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который на пути к финалу в четырёх матчах обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Независимо от результата финального матча российский хоккеист станет обладателем Кубка.

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