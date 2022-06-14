Вратарь «Колорадо» Кемпер не испытывает проблем со здоровьем перед 1-м матчем с «Тампой»
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Голкипер «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер не испытывает проблем со здоровьем перед первым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает журналист Грег Вышински со ссылкой на генменеджера «лавин» Джо Сакика.
Кемпер получил повреждение в первом матче финала Западной конференции НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». С тех пор он не выходил на площадку.
После травмы Кемпера место в воротах занял Павел Францоуз. Он успешно провёл серию финала Западной конференции с «Ойлерз». При этом пока неизвестно, кто начнёт серию с «Тампой» в стартовом составе.
Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.
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