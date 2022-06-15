«Питтсбург» хочет определиться с контрактом Летанга до переговоров с Малкиным

Журналист The Athletic Роб Росси рассказал о ситуациях с продлением контрактов Криса Летанга и Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».

«Питтсбург» считает главным приоритетом продление контракта с Крисом Летангом. Переговоры с представителями Летанга и Малкина идут, но руководство хочет знать, во сколько им обойдётся Летанг, прежде чем более серьёзно браться за переговоры с Малкиным.

Владелец клуба Fenway Group заинтересован сохранить Летанга и Малкина до конца их карьеры. Источники в клубе сообщают, что это станет гарантией того, чтобы и Сидни Кросби провёл всю карьеру в «Питтсбурге». У Кросби остаётся три года по действующему контракту, руководство клуба держит его в курсе переговоров с Малкиным и Летангом в том объёме, в каком он сам хочет. Все трое являются большими друзьями как на льду, так и в жизни», – написал Росси на сайте The Athletic.