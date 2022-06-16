Кучеров потрясающе обыграл защитника «Колорадо» в моменте с голевой передачей на Палата

28-летний российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей на чешского форварда Ондржея Палата в первой игре финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ).

Однако этой голевой передаче Кучерова предшествовал его великолепный дриблинг, благодаря которому он с лёгкостью обыграл канадского защитника «Эвеланш» Девона Тейвза.

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В текущем плей-офф Кучеров провёл свой 18-й матч. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.