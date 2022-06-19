Карандин: возвращение Буше — единственная «реформа» КХЛ. Она больно бьёт по репутации

Судья международной категории Юрий Карандин прокомментировал информацию о возможной реформе КХЛ.



«Мы – не НХЛ, у нас нет 300–400 хоккеистов нормального уровня, а значит, нам сегодня не собрать два десятка конкурентных команд. Учитывая нашу изоляцию от внешнего мира, варясь в этом котле, рискуем остановиться в развитии.



В такой ситуации надо идти даже на искусственное повышение уровня соревновательности. Лучшие хоккеисты России, лучшая молодёжь должны чаще встречаться между собой. Это может быть временной мерой, но в нынешнем положении она, на мой взгляд, напрашивается.



На мой взгляд, многие просто не разобрались в сути реформы. Я сам противник деления на бедных и богатых, в России оно всех раздражает, его нужно избегать. Поэтому правильно, что предлагается сохранить встречи между западом России и Уралом, Сибирью, а также Дальним Востоком. В этой части реформы должны быть аккуратными и продуманными.



Но во всём этом обсуждении, меня, если честно, больше всего удивляет позиция КХЛ.



Чем? Тем, что у лиги этой позиции, в общем-то, и нет. Хотя обсуждаемый нами проект в первую очередь должен быть интересен как раз лиге, поскольку пытается её расшевелить.

КХЛ возглавляет молодой президент, на этом посту Алексей Морозов уже два года, но пока молодость, как ни странно, проявляет себя не активностью, а вялостью. И это в то время, когда опустился железный занавес и мы просто обязаны проводить внутреннюю мобилизацию.



Считаю, что именно КХЛ наравне с ФХР в это тяжёлое для нашего хоккея время должна выдвигать реформы, искать выход из кризиса. К сожалению, этого не происходит. Пока за всё это лето лига удивила лишь раз, когда в лице «Авангарда» на деньги нашей газовой монополии вернула в свои ряды американского осуждённого Буше.



По большому счёту это пока единственная «реформа» от КХЛ, и она больно бьёт по репутации не только нашего хоккея, но и всей страны. Вот что самое печальное», – цитирует Карандина Russia-Hockey.