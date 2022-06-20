Кори Перри прокомментировал поражение «Тампы» во втором матче финала Кубка Стэнли

Вчера, 19 июня, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо».

Нападающий «Тампы» Кори Перри дал комментарий относительно этого матча.

«Мы смотрелись не лучшим образом, это точно. Мы можем играть лучше. Можем быстрее двигать шайбу, совершать больше перехватов. Нам нужно намного быстрее играть в атаке», — приводит слова Перри The Athletic.

Напомним, лучшим игроком матча был признан российский нападающий Валерий Ничушкин, который отметился дублем.

Следующая игра между клубами пройдёт 21 июня на арене «Тампы» и начнётся в 3:00 мск.