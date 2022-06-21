Палат повторил достижение Кучерова и Овечкина в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».
В составе «Тампы» отличился Ондржей Палат. Этот гол стал для него десятым в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ. Как сообщается в «твиттере» StatsCentre, Палат во второй раз в карьере забил 10 или более голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
По этому показателю он сравнялся с соотечественниками Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым. Лучшим из действующих игроков НХЛ по количеству сезонов с 10 или более голами в плей-офф является россиянин Евгений Малкин (3).
На данный момент проходит второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу «Тампы»
Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».
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