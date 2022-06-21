Палат повторил достижение Малкина по набранным подряд очкам в домашних матчах Кубка Стэнли

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы».



Чешский нападающий хозяев Ондржей Палат отметился двумя набранными очками в этом матче. Чех забил один гол и отдал один голевой пас. Таким образом, он набрал очки в девятом подряд для себя домашнем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он повторил достижение российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, которое он установил в 2017 году.



Тем не менее, первое иесто по этому показателю занимает бывший форвард «Каролины» Кори Стиллман (13). Второе место у Павла Буре (12), на третьей строчке — Тревор Линден (11).