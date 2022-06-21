Палат повторил достижение Малкина по набранным подряд очкам в домашних матчах Кубка Стэнли

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы».
Чешский нападающий хозяев Ондржей Палат отметился двумя набранными очками в этом матче. Чех забил один гол и отдал один голевой пас. Таким образом, он набрал очки в девятом подряд для себя домашнем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он повторил достижение российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, которое он установил в 2017 году.
Тем не менее, первое иесто по этому показателю занимает бывший форвард «Каролины» Кори Стиллман (13). Второе место у Павла Буре (12), на третьей строчке — Тревор Линден (11).
- 21 июня 2022
-
07:22
-
07:07
-
07:02
-
06:36
-
06:30
-
06:21
-
06:12
-
06:10
-
06:03
-
05:54
-
05:48
-
05:39
-
05:33
-
05:31
-
05:26
-
05:19
-
05:19
-
04:58
-
04:48
-
04:14
-
03:38
-
03:10
-
01:31
- 20 июня 2022
-
23:39
-
23:18
-
22:34
-
21:50
-
21:29
-
20:29
-
20:15
-
19:54
-
19:33
-
19:29
-
18:20
-
17:58