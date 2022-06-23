Марун: «Тампа» должна выиграть этот пятый хренов матч. Извините за мой французский
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Пэт Марун эмоционально высказался в преддверии пятого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш».
«Мы должны выиграть этот хренов матч прямо сейчас. Извините за мой французский», — приводит слова Маруна североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
Напомним, счёт в серии на данный момент — 3-1 в пользу «Колорадо». «Тампа» уступила в стартовой встрече финала — 3:4 ОТ, затем потерпела разгромное поражение — 0:7. В третьем матче «молнии» крупно обыграли «Колорадо» на домашней площадке — 6:2. Четвёртая встреча осталась за «лавинами», которые переиграли «Лайтнинг» в овертайме — 3:2 ОТ. Марун в финальной серии набрал 2 (1+1) очка.
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