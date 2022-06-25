Палат — о победном голе в ворота «Колорадо»: для меня это был простой бросок

Чешский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат высказался о своём голе в ворота «Колорадо Эвеланш» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Шайба форварда стала победной для «молний» во встрече.

«Я просто пытался открыться и немного затеряться между соперниками. Я увидел Хедди (Виктор Хедман, защитник «Тампы». — Прим. «Чемпионата»), а он увидел меня, так что для меня это был простой бросок. Я просто пытался щёлкнуть, и, к счастью, шайба зашла в ворота», — приводит слова Палата официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что Палат является рекордсменом «Тампы» по победным голам. На его счету уже 12 таких шайб.