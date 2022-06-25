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Марун ответил на вопрос, что главный тренер «Тампы» сказал перед пятым матчем финала КС

Марун ответил на вопрос, что главный тренер «Тампы» сказал перед пятым матчем финала КС
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун после победы в пятом матче серии финала плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» поделился мыслями о ходе решающей стадии розыгрыша Кубка Стэнли. Кроме того, он поделился словами, которые перед встречей сказал главный тренер команды Джон Купер.

«Купер сказал: «Если это будет наш последний матч, убедитесь, что сегодня вечером, когда вы пойдёте домой, положите голову на подушку, вы можете сказать, что усердно работали. Вы сможете сказать, что отдали всё, что у вас было».

Спокойствие? Я не думаю, что дело в уверенности; это трудовая этика. Перед нами стоит огромная задача. Это захватывающий челлендж. Вопрос в том, как ты собираешься принять это. Вот и всё. То, что у нас будет матч дома, ни хрена не значит, если честно. Нам ещё работать», — приводит слова Маруна The Athletic.

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