Никита Кучеров рассказал о настрое в «Тампе». Клуб уступает в финальной серии — 2-3

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мыслями о ходе финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». «Молнии» находятся в одном поражении от того, чтобы позволить «лавинам» выиграть Кубок Стэнли.

«Ты не хочешь паниковать. Это последнее, что ты хочешь делать. Просто сохраняй позитивный настрой», — приводит слова Кучерова The Athletic.

Напомним, «Тампа» смогла одержать победу в пятом матче серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо». «Эвеланш» принимали «молний» в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена», но уступили со счётом 2:3. Кучеров забросил одну из шайб своей команды, реализовав большинство. Тем не менее перевес в серии всё ещё на стороне «Колорадо» — 3-2.