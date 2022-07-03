Адвокат: Федотову сообщили, что он отправляется в воинскую часть

Адвокат Алексей Пономарёв, представляющий интересы вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова, рассказал о проблемах своего клиента со здоровьем и заявил, что голкиперу сообщили о том, что он отправляется в воинскую часть в Ленинградской области.

«После того как его задержали, он оказался на городском призывном пункте Санкт-Петербурга, который почему-то до последнего скрывал информацию об этом. Была проведена медицинская комиссия, при этом Федотов предложил предоставить медицинские документы, у него есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства. Все его жалобы были проигнорированы.

Ему сказали, что всё – он отправляется в воинскую часть. По-моему, в Пушкино его хотели направить», – цитирует Пономарёва «РИА Новости Спорт».

Федотова задержали 1 июля возле одного из ледовых дворцов города после индивидуальной тренировки. Ему вменяется уклонение от воинской службы и нарушение ст. 328 УК РФ. Согласно статье, Ивану может грозить наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее адвокат хоккеиста заявлял, что процедура призыва была нарушена, в связи с чем в суд была подана жалоба. Также известно, что у Федотова случилось обострение гастрита на фоне нервного стресса.

В сезоне-2021/2022 Федотов стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине и завоевал Кубок Гагарина в составе московского ЦСКА. В мае голкипер подписал однолетний контракт с «Филадельфией».

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