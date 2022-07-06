«Амур» подписал контракт с латвийским вратарём Калниньшем
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Латвийский вратарь Янис Калниньш стал игроком хабаровского «Амура», сообщает официальный телеграм-канал клуба.
Ранее в КХЛ 30-летний вратарь выступал за рижское «Динамо» и «Йокерит». Всего он отыграл в лиге 199 матчей, одержал 95 побед при коэффициенте надёжности 2,29 и 92% отражённых бросков.
Сезон-2021/2022 Янис начинал в шведском «Векшё Лейкерс», а позднее перешёл в финскую «Таппару». В составе «Таппары» голкипер стал чемпионом Финляндии. Калниньш – участник четырёх чемпионатов мира и Олимпийских игр – 2022.
Напомним, ранее московский «Спартак» объявил о подписании контракта с нападающим Миксом Индрашисом. Позднее хоккеист заявил, что у него нет контракта с московским клубом и он не собирается приезжать играть в Россию.
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