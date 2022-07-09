В «Айлендерс» ответили на вопрос о возможных проблемах с российскими хоккеистами

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал ситуацию с российскими игроками клуба после того, как начались проблемы с выездом из страны у хоккеистов. В составе «островитян» выступают вратари Илья Сорокин и Семён Варламов, а также защитник Александр Романов.

«Меня вполне устраивает ситуация с нашими игроками. Иногда всё раздувается до огромных размеров.



Призывал ли я российских игроков команды остаться в США в это межсезонье? Какие бы разговоры мы ни вели с ними, ребята просто должны принимать решения, которые соответствуют их интересам», — приводит слова Ламорелло The Athletic.

Отметим, что проблемы уже возникли у вратаря «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова и форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

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