Юрист объяснил, почему у Капризова могли возникнуть проблемы с рабочей визой США

Юрист Андрей Князев поделился информацией о причинах, по которым у российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова могли появиться проблемы с рабочей визой в США.

«С нашей стороны я не думаю, что будут какие-то проблемы. Обычно рабочую визу организуют в короткие сроки, где-то месяц-два. В США это уже налаженная система по выдаче виз, не думаю, что россияне чем-то тут отличаются. В данном случае то, что у Капризова закончилась, отсутствует рабочая виза, — недоработка клуба, агента», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее стало известно, что российскому нападающему «Миннесоты» дважды запретили въезжать на территорию Соединённых Штатов Америки.