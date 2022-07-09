«Питтсбург» планирует совершить обмен, чтобы расчистить место под новый контракт Малкина

Обозреватель The Athletic Джош Йохе рассказал, что генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл ищет способ освободить место под потолком зарплат ради переподписания Евгения Малкина.

«Хекстолл пытается совершить сделку, которая облегчит ситуацию с потолком зарплат в «Пингвинз», позволит им более комфортно подписать контракт с Малкиным и оставит шансы выйти на рынок свободных агентов 13 июля для поиска игроков.



Источники сообщают, что «Пингвинз» готовы выслушать предложения по Маркусу Петтерссону, Джону Марино, Брайану Дюмулину и Джейсону Цукеру. Однако они не решаются обменять Дюмулина из-за большого уважения, которое есть у ветерана в организации. Кроме того, он считается наиболее подходящим партнёром по защитной паре с недавно переподписанным Крисом Летангом. Однако для правильной перестройки «Пингвинз» готовы выслушать предложения об обмене Дюмулина.



Многие в клубе считают, что Цукера практически невозможно обменять из-за его огромной зарплаты в $ 5,5 млн по контракту, срок действия которого истекает через год. «Пингвинз» также не решаются переместить его, потому что у них не хватает крайних нападающих для топ-6. Несмотря на его заурядные показатели результативности и проблемы со здоровьем, в клубе с энтузиазмом воспринимают выступление хоккеиста», — приводит слова Йохе The Athletic.