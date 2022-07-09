Малкин — Расту и Летангу, продлившим контракты: меня больше не считают хорошим игроком
Поделиться
The Athletic опубликовал часть переписки между хоккеистами «Питтсбург Пингвинз» Брайаном Растом, Крисом Летангом и Евгением Малкиным. Россиянин поздравил своих партнёров с подписанием новых контрактов. Хоккеисты спросили, будет ли он следующим.
«Они считают, что я больше не являюсь хорошим игроком», — ответил Малкин.
Напомним, в начале июля 35-летний защитник Крис Летанг подписал с «Питтсбургом» новое соглашение на шесть лет, в соответствии с которым он заработает $ 36,6 млн. Среднегодовая заработная плата составит $ 6,1 млн. 30-летний нападающий Раст в конце мая заключил шестилетний договор с «Пингвинз», согласно которому суммарно заработает $ 30,75 млн. С Малкиным новый контракт ещё не заключён.
Комментарии
- 9 июля 2022
-
15:31
-
15:18
-
15:17
-
14:58
-
14:34
-
14:16
-
13:35
-
13:10
-
12:42
-
12:37
-
12:19
-
11:54
-
11:36
-
11:17
-
10:58
-
10:32
-
10:14
-
09:54
-
09:24
-
08:58
-
08:30
-
07:56
-
05:04
-
03:16
-
02:40
- 8 июля 2022
-
23:55
-
23:32
-
23:15
-
22:54
-
22:36
-
22:24
-
21:49
-
21:37
-
21:16
-
20:37
Партнерский контент