Малкин — Расту и Летангу, продлившим контракты: меня больше не считают хорошим игроком

The Athletic опубликовал часть переписки между хоккеистами «Питтсбург Пингвинз» Брайаном Растом, Крисом Летангом и Евгением Малкиным. Россиянин поздравил своих партнёров с подписанием новых контрактов. Хоккеисты спросили, будет ли он следующим.

«Они считают, что я больше не являюсь хорошим игроком», — ответил Малкин.

Напомним, в начале июля 35-летний защитник Крис Летанг подписал с «Питтсбургом» новое соглашение на шесть лет, в соответствии с которым он заработает $ 36,6 млн. Среднегодовая заработная плата составит $ 6,1 млн. 30-летний нападающий Раст в конце мая заключил шестилетний договор с «Пингвинз», согласно которому суммарно заработает $ 30,75 млн. С Малкиным новый контракт ещё не заключён.