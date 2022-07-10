Лебрюн: «Тампа» сделает ещё одно предложение Палату по новому контракту

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» собирается сделать ещё одно предложение нападающему Ондржею Палату, чтобы сохранить игрока в команде.
«Ожидаю, что Палату сделают ещё одно предложение», – написал Лебрюн.
31-летний чех близок к выходу на рынок свободных агентов, в настоящий момент не сумев договориться о контракте с «Лайтнинг». Палат получал по истекающему соглашению $ 5,3 млн в год, он выступает за клуб с 2012 года.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 77 матчах, набрав 49 (18+31) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф Палат провёл 23 встречи, заработав 21 (11+10) балл при полезности «+10». «Тампа» уступила в финале Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо Эвеланш» (2-4).
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