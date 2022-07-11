«Чикаго» поместил форвардов Коннолли и Боргстрёма на драфт отказов для выкупа контрактов

«Чикаго Блэкхоукс» поместил нападающих Бретта Коннолли и Хенрика Боргстрёма на драфт отказов с целью выкупа контрактов, сообщает журналист Крис Джонстон.



Отметим, что после прохождения данной процедуры оба игрока покинут команду, после чего станут неограниченно свободными агентами. Соглашение с 30-летним Коннолли действовало до конца сезона-2022/2023, по нему форвард зарабатывал $ 3,5 млн в год. Контракт 24-летнего Боргстрёма также был рассчитан до конца следующего сезона, зарплата — $ 1 млн в год.



В прошедшем сезоне Коннолли принял участие в девяти встречах регулярного сезона, отдав одну голевую передачу. На счету Боргстрёма 52 встречи, в которых он набрал 7 (4+3) баллов.



Напомним, ранее «индейцы» обменяли нападающих Алекса Дебринкэта и Кирби Дака, а также стало известно, что форварды Доминик Кубалик и Дилан Строум не получат квалификационные предложения от клуба.



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