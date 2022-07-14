Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал подписание новых контрактов Малкина и Летанга
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал подписание новых контрактов с российским нападающим Евгением Малкиным и Крисом Летангом.
«Эти парни — особенные игроки. Это не просто очень хорошие хоккеисты. Это игроки поколения. Они делают людей лучше. Из-за них мы по-прежнему чувствуем себя в числе лучших команд лиги», — приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошедшем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков в семи играх.
Малкин играет за «Питтсбург» с сезона-2006/2007. В 981 матче Евгений отметился 1146 (444+702) результативными действиями.
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