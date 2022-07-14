Генменеджер «Питтсбурга» рассказал о переговорах с Малкиным

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл поделился эмоциями от продления контракта с российским нападающим Евгением Малкиным. Напомним, форвард за несколько часов до открытия рынка свободных агентов подписал новый четырёхлетний контракт с кэпхитом $ 6,1 млн.
«Всё это время у нас были дружеские переговоры. Мы нашли золотую середину, которая устраивала нас обоих. Мы счастливы, что заключили контракт с Джино. В конце концов, и Малкин, и Крис Летанг хотели остаться в «Питтсбурге». Иметь трёх парней (Кросби, Малкина, Летанга. – Прим. «Чемпионата») такого масштаба, играющих вместе так долго, – это нечто особенное.
Мне повезло, что я просто застаю их последние годы в карьере. Я увидел, насколько все они хороши как игроки, как товарищи по команде. Думаю, что они как братья, как и сказал Джино. Это круто», – цитирует Хекстолла журналистка «Питтсбурга» Мишель Кречиоло.
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