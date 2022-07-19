«Не тот парень, которого можно ударить». Деанджело впервые рассказал о драке с Георгиевым

Защитник «Каролины Харрикейнз» Тони Деанджело на подкасте Cam and Strick Podcast впервые поделился подробностями драки с российским голкипером Александром Георгиевым. В конце января 2021 года после поражения «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме матча с «Питтсбург Пингвинз» хоккеисты подрались, после чего руководство «рейнджеров» выставило Деанджело на драфт отказов. Защитника никто не забрал, и его контракт был выкуплен.

«Нью-Йорк» выкупил мой контракт, и, как бы то ни было, я никогда не буду погружаться в разные истории, сплетничать о чём-либо и рассказывать о том, что тогда произошло. Меня выставили из клуба, я взял на себя основную тяжесть за то, что произошло, и не собираюсь указывать пальцем на людей. Всё, что я хотел бы сказать, — это то, что я не думаю, что это должно было ухудшиться, меня должны были обменять. Вы отпускаете парня, который зарабатывает $ 5 млн и только что провёл крутой год, особенно с моей-то репутацией. Люди подумают, что произошло что-то грандиозное. Если вы отстраните меня от игры во время работы над обменом, а через два дня обменяете, никто ничего не подумает.

Что у меня произошло с Алексом Георгиевым? Мы уходили со льда, и я кое-что сказал ему, и… вы никогда не должны говорить что-то вратарю, когда уходите со льда… А я сделал это, и он в ярости побежал на меня. Мы только что проиграли в овертайме… Если бы я был им, хотел бы обернуться и что-то сказать. Он обернулся и попытался ударить, всё довольно быстро пошло не так, и это был не тот парень, которого можно было ударить, особенно когда он не на льду. Всё как-то успокоилось, но со мной и командой тогда происходили и другие вещи, из-за чего я хотел обмена — и я, и Дэвид Куинн. Лично мне нравится Куинни (на тот момент главный тренер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»), но мы полностью сходились во взглядах как главный тренер и игрок. На следующее утро мне никто не позвонил, меня просто отпустили, выставили на драфт отказов. Вот как это было. Всё, что произошло… я просто чувствую, что эту ситуацию преувеличили до такой степени…



Я первый, кто берёт на себя ответственность. Думаю ли я, что такое должно быть рассказано на публику? Абсолютно нет, и я думаю, что есть небольшие правила, которым нужно следовать. Я здесь не сижу и говорю, что они поступили неправильно. Предпочёл бы я, чтобы меня обменяли? Абсолютно, но меня просто вышвырнули. Я не собираюсь никого винить, они пошли дальше, а меня никто не подобрал. Я говорил всем командам, которые мне звонили, что я зажигательный парень. Ошибся ли я? Абсолютно, но готов ли я идти дальше и играть? Конечно, и это то, что я сделал. Я отправился в «Каролину», играл под руководством отличного тренера, и играл хорошо», — сказал Деанджело.