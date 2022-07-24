Епанчинцев: «Амур» просматривал нескольких интересных легионеров, но ситуация изменилась

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев рассказал, что руководство клуба вело переговоры с иностранными хоккеистами.



«Рынок легионеров сейчас не такой богатый, как был ещё год назад. И все понимают почему. Мы просматривали нескольких интересных легионеров, уже даже по рукам ударили, но в последний момент ситуация изменилась. Или боятся, или говорят про какие-то семейные проблемы, или их подписывает другой клуб за гораздо большие деньги.

Если бы у нас была цель взять в команду любых игроков с иностранными паспортами, мы бы давно её выполнили. Было много хоккеистов, которых мы рассматривали, но нам хотелось найти таких, кто был бы сильнее россиян. В противном случае зачем их брать? Свитер «Амура» с иностранной фамилией – не самоцель», — цитирует тренера пресс-служба «Амура».