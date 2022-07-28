Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в контрольном матче, у Емелина — 3 (2+1) очка

В Минске состоялся контрольный матч между местным «Динамо» и «Сибирью», встреча завершилась победой «зубров» со счётом 3:2. Для обеих команд эта игра стала первой в ходе подготовки к сезону-2022/2023.

Вклад в победу минчан внёс новичок команды Алексей Емелин. Опытный защитник в первом периоде открыл счёт, во второй двадцатиминутке после его наброса на ворота отличился Виктор Пинчук, а за шесть с половиной минут до финальной сирены броском от синей линии оформил победную шайбу. Николай Жердев, находящийся на просмотре в белорусской команде, результативными действиями не отметился.

В составе «Сибири» по голу на свой счёт записали форвард Александр Шаров и защитник Денис Александров. Команда Андрея Мартемьянова провела матч в три звена.

Также матч запомнился дракой между защитником минчан Шоном Лалондом и форвардом новосибирской команды Евгением Чесалиным.