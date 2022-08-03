Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг ответил на вопрос о джентльменских договорённостях с Никитой Гусевым

Роман Ротенберг ответил на вопрос о джентльменских договорённостях с Никитой Гусевым
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о форварде Никите Гусеве. В минувшем сезоне нападающий выступал за питерский клуб, но затем покинул его. Агент Гусева говорил, что хоккеист намеревается вернуться в НХЛ.

«Существуют ли джентльменские договорённости с Гусевым? Никита много сделал для нашего хоккея — мы вместе выиграли Олимпиаду. И для СКА он много сделал, мы вместе много работаем и до сих пор общаемся. Время покажет, как будет дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за петербургский СКА и провёл 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 очков: забросил 10 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф у него семь голов и девять ассистов в 16 встречах.

Новость по теме
Агент Гусева рассказал, на какой стадии находится процесс трудоустройства его клиента
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022