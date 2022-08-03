Роман Ротенберг ответил на вопрос о джентльменских договорённостях с Никитой Гусевым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о форварде Никите Гусеве. В минувшем сезоне нападающий выступал за питерский клуб, но затем покинул его. Агент Гусева говорил, что хоккеист намеревается вернуться в НХЛ.



«Существуют ли джентльменские договорённости с Гусевым? Никита много сделал для нашего хоккея — мы вместе выиграли Олимпиаду. И для СКА он много сделал, мы вместе много работаем и до сих пор общаемся. Время покажет, как будет дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за петербургский СКА и провёл 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 очков: забросил 10 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф у него семь голов и девять ассистов в 16 встречах.