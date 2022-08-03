Хуснутдинов рассказал о самочувствии после повреждения в матче с минским «Динамо»

Форвард СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал повреждение, которое он получил во втором периоде матча предсезонного турнира в Сочи с «Динамо» Минск. Встреча закончилась со счётом 4:1.



«Повреждение во втором периоде? Да нормально, зубы пошатались, сказали, яблоки не есть. Сначала подумал, что зуб, но оказалось, что губа.



Хочу ли что-то передать казанцам, с которыми все ожидают зарубу? Со всеми будет заруба, что передать. И у нас коллектив отличный, и у них будет здоровский. И мы ждём, и они, думаю, будут не против поиграть против нас. Что передать? Без травм.



Самый принципиальный соперник – «Витязь»? Да нет, наверное, армейское дерби. А так, каждый матч важен», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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