Генменеджер московского «Динамо» отреагировал на заявление Лильи шведской прессе

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин отреагировал на интервью новичка команды Якоба Лильи, в котором он сказал, что хотел бы разорвать контракт с клубом, но у него нет финансовых возможностей.
«Спортивная жизнь любого хоккеиста достаточно короткая. Игрок должен зарабатывать деньги, если у него есть такая возможность и есть предложения. Почему он должен от этого отказываться? Я уверен, что сам Якоб имел в виду немного не то, что в итоге вышло в прессе. Но самое главное в этой ситуации – он готов и едет в Россию не отбывать номер. Он едет играть в хоккей и показывать высокий результат. Московское «Динамо» на него рассчитывает», – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»
- 6 августа 2022
-
11:41
-
11:22
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:41
-
09:32
-
08:50
-
08:29
-
01:16
- 5 августа 2022
-
23:43
-
23:31
-
22:51
-
22:19
-
22:01
-
21:33
-
20:47
-
20:14
-
19:24
-
19:03
-
18:49
-
18:12
-
17:54
-
17:48
-
16:50
-
16:35
-
16:26
-
15:43
-
15:23
-
14:43
-
13:50