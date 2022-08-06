Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер московского «Динамо» отреагировал на заявление Лильи шведской прессе

Генменеджер московского «Динамо» отреагировал на заявление Лильи шведской прессе
Комментарии

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин отреагировал на интервью новичка команды Якоба Лильи, в котором он сказал, что хотел бы разорвать контракт с клубом, но у него нет финансовых возможностей.

«Спортивная жизнь любого хоккеиста достаточно короткая. Игрок должен зарабатывать деньги, если у него есть такая возможность и есть предложения. Почему он должен от этого отказываться? Я уверен, что сам Якоб имел в виду немного не то, что в итоге вышло в прессе. Но самое главное в этой ситуации – он готов и едет в Россию не отбывать номер. Он едет играть в хоккей и показывать высокий результат. Московское «Динамо» на него рассчитывает», – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Новость по теме
Новичок московского «Динамо» Лилья: хотел разорвать контракт, но у меня нет столько денег

Полное интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»

Скандальное заявление Лильи и «переплата» за О'Делла. Генменеджер «Динамо» всё объяснил Скандальное заявление Лильи и «переплата» за О'Делла. Генменеджер «Динамо» всё объяснил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022