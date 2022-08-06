Генменеджер московского «Динамо» отреагировал на заявление Лильи шведской прессе

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин отреагировал на интервью новичка команды Якоба Лильи, в котором он сказал, что хотел бы разорвать контракт с клубом, но у него нет финансовых возможностей.

«Спортивная жизнь любого хоккеиста достаточно короткая. Игрок должен зарабатывать деньги, если у него есть такая возможность и есть предложения. Почему он должен от этого отказываться? Я уверен, что сам Якоб имел в виду немного не то, что в итоге вышло в прессе. Но самое главное в этой ситуации – он готов и едет в Россию не отбывать номер. Он едет играть в хоккей и показывать высокий результат. Московское «Динамо» на него рассчитывает», – сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Алексеем Сопиным читайте на «Чемпионате»