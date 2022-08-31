Фисенко: когда едешь в «Магнитку», в первую очередь думаешь о победе в Кубке Гагарина

Новичок «Металлурга» Михаил Фисенко рассказал об ожиданиях от выступления в родном городе.
«Я долгие годы приезжал сюда только на игры. И лишь после сезона, в отпуске, удавалось посетить город, встретиться с родственниками. Это всё время, что я там был с детства, когда уехал из Магнитки. Так что очень рад вернуться к истокам.
Даже не знаю, были ли шансы заиграть в «Магнитке». Я в довольно раннем возрасте уехал из детской школы «Металлурга» в «Динамо», поэтому не могу говорить об этом. До самого выпуска из школы был в Москве, меня всё устраивало в «Динамо». Были ли варианты вернуться уже в период взрослой карьеры, не знаю. Надо об этом спросить у моего агента Шуми Бабаева. Я не слышал ничего об интересе ко мне со стороны клуба.
У меня есть просто желание выиграть Кубок Гагарина. Тем более, когда едешь в «Магнитку», в первую очередь думаешь об этом. Слишком большой клуб, чтобы не думать о трофее. А то, что произошло тогда с «Авангардом», было давно уже. Те события и высказывания в голове не сидят. Сейчас уже новые цели, новые задачи с «Металлургом». И я просто рад, что команда из моего города каждый год претендует на Кубок. Здорово, что и у меня теперь есть шанс вместе с ней побороться», – цитируют Фисенко «Известия».
- 31 августа 2022
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
09:03
-
08:58
-
08:45
-
08:29
- 30 августа 2022
-
23:55
-
23:15
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:12
-
20:55
-
20:41
-
20:10
-
19:35
-
19:18
-
18:54
-
18:15
-
17:47
-
17:31
-
17:12
-
16:40
-
16:16
-
15:39
-
15:17
-
15:11
-
15:01
-
14:57
-
14:33
-
14:12