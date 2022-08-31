Фисенко: когда едешь в «Магнитку», в первую очередь думаешь о победе в Кубке Гагарина

Новичок «Металлурга» Михаил Фисенко рассказал об ожиданиях от выступления в родном городе.

«Я долгие годы приезжал сюда только на игры. И лишь после сезона, в отпуске, удавалось посетить город, встретиться с родственниками. Это всё время, что я там был с детства, когда уехал из Магнитки. Так что очень рад вернуться к истокам.

Даже не знаю, были ли шансы заиграть в «Магнитке». Я в довольно раннем возрасте уехал из детской школы «Металлурга» в «Динамо», поэтому не могу говорить об этом. До самого выпуска из школы был в Москве, меня всё устраивало в «Динамо». Были ли варианты вернуться уже в период взрослой карьеры, не знаю. Надо об этом спросить у моего агента Шуми Бабаева. Я не слышал ничего об интересе ко мне со стороны клуба.

У меня есть просто желание выиграть Кубок Гагарина. Тем более, когда едешь в «Магнитку», в первую очередь думаешь об этом. Слишком большой клуб, чтобы не думать о трофее. А то, что произошло тогда с «Авангардом», было давно уже. Те события и высказывания в голове не сидят. Сейчас уже новые цели, новые задачи с «Металлургом». И я просто рад, что команда из моего города каждый год претендует на Кубок. Здорово, что и у меня теперь есть шанс вместе с ней побороться», – цитируют Фисенко «Известия».