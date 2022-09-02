Ларионов: хоккей это игра, а не работа

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, в каком стиле будет играть его команда в новом сезоне и как будет строиться тренировочный процесс.

«Я зайду немножко в историю. Мы получали глоток свободы, когда играли вместе (речь идёт об игре Ларионова за ЦСКА и сборную СССР в период с 1981 по 1989 год. — Прим. „Чемпионата“), потому что была какая-то система игры – нас никто не обучал этому, поверь мне. Тихонов был человеком, который мог собрать людей, собрать всех лучших, потому что армия была – дальше мы уже творили сами. И здесь, естественно, когда ты атакуешь впятером или вчетвером, у тебя есть преимущество – потому что со временем ты понимаешь, что идёт взаимозаменяемость: кто-то ушёл, кто-то поддержал. Короче, угроза шла от пяти человек.



И это то, что мы упустили. А почему упустили? Потому что мы за все годы спустя – даже в этой команде [«Торпедо»] мы поняли, что – это поколение, которое практически потеряло те игровые навыки, которые были у нашего поколения. Здесь мы пришли к выводу, что у нас каждая тренировка должна начинаться с игры – ты должен всё время думать и думать быстро. И это будет в течение всего года. Поэтому стиль игры будет у нас привлекательный, быстрый, атакующий, компактный, но с полным контролем шайбы, то есть «контроль шайбы – контроль игры».

Я много раз повторял в молодёжке, спрашивал: «Ребят, дайте мне ответ – вот пианино: вы на нём играете или работаете?» – «Играем» – «А хоккей – это что, работа или игра?» – «Игра». Начинают задумываться, что это игра, что мы здесь не будем кричать за ошибки. Мы будем требовать ответственности, да, чтобы они могли, допустим, не только бежать в атаку и где-то там ошибаться, но должны ещё и участвовать в отборе шайбы.

Хоккеисты должны играть в хоккей, это игровой вид спорта. Понятно, что нужна функционалка, а у нас есть специалисты, которые этим занимаются. Эта работа будет индивидуальна в этом году, потому что у нас не будет 25 станций, тренажёры и так далее. У каждого есть свой объем работы, которым он занимается. Это как в «Арсенале» у Венгера было: Санчес делает одно, Оливье Жиру делает другое – такого плана будет работа. Я уже поручил, кого я вижу, кому надо добавить в быстроте, кому надо добавить в мягкости. Такие вещи, которые они будут мониторить.

Сила хоккея в импровизации, в творчестве, непредсказуемости, в страсти и в понимании того, что ты делаешь для людей, которые приходят смотреть игру. Потому что это как спектакль, который должен оставить хорошие впечатления для болельщиков. Это очень важный элемент для чего вообще игра», — сказал Ларионов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».