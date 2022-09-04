Главный тренер «Трактора» объяснил крупное сухое поражение в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о сухом поражении челябинской команды в матче Фонбет регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Это уже вторая подряд неудача уральской команды на старте сезона.

«Неплохое движение, играли, выполняли задание. Опять ненужные удаления, ошибки. Соперник этим воспользовался и сыграл по счёту. Мы не смогли взломать оборону, недостаточно нагло играли перед воротами соперника, хотя моменты были. По самоотдаче — ни к кому нет претензий. Будем исправлять ошибки. Проанализируем матч и будем готовиться к следующей встрече.



После матча с «Северсталью» не стал вносить изменения в состав? Ещё раз. Содержание игры и то, что требовалось от ребят, — выполнялось. Первый матч был, возможно, где-то на эмоциях. Поэтому не стали ничего менять. О следующем матче подумаем.



С чем связана замена Эмиля Гарипова на Сергея Мыльникова? Пропустили два гола, нужно было поменять голкипера, встряхнуть команду. Мы это сделали. Что нужно сделать, чтобы встряхнуть команду перед дерби с «Автомобилистом»? Я уже говорил, что команда стала другой. Нужно время, чтобы ребята приняли новые роли. Игроки, которых мы подписали этим летом, должны понять, что они хоккеисты основного состава. Они показали в предсезонных матчах, что могут приносить пользу. Время потребуется, нужно набраться терпения. Только через работу исправлять те моменты, которых нам не хватает. Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Это помогает. Спасибо за поддержку», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

Напомним, в первом матче сезона с «Северсталью» челябинцы проиграли со счётом 2:4. Вторая встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 0:4. Шат-аут оформил голкипер ярославцев Иван Бочаров.