Суд вынес приговор хоккеисту по делу о подкупе сотрудника военкомата

Как сообщает РИА, Ленинский районный суд Уфы приговорил экс-хоккеиста клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова к пяти годам лишения свободы условно по делу о даче взятки сотруднику военкомата ради уклонения от службы в армии.
Гособвинитель попросил суд наказать Сулейманова штрафом в размере трёх миллионов рублей в доход государства. Защита хоккеиста просила суд учесть его полное признание вины и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
В последнем слове Сулейманов сказал суду, что раскаивается в содеянном. Адвокат хоккеиста Гульшат Камалетдинова сообщила журналистам, что не намерена обжаловать приговор суда. По словам адвоката, приговор не помешает выезду хоккеиста за границу для участия в матчах.
По данным СУСК РФ по Башкирии, в 2019 году двое студентов уфимского вуза через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в рядах ВС РФ. Тогда посредника арестовали, а в отношении студентов возбудили уголовное дело.
Уголовное дело 8 июля поступило для рассмотрения в суд, в котором фигурировало уже три хоккеиста: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьёв.
Ранее Воробьёв признал свою вину и заявил о готовности служить в армии. Дело против Лукина суд начнёт рассматривать 22 сентября.
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