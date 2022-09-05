Вратарь «Далласа»: играл с сыном главного тренера в университете

Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером команды Питером Дебуром.

«Каждый раз, когда меняется тренер, все взволнованы и ждут первой встречи. Я слышал много хорошего про Пита и счастлив выступать под его руководством. Я играл с его сыном в бостонском университете.

Мы потеряли несколько ключевых игроков, таких как Джон Клинберг и Майкл Раффл. Однако к нам присоединились молодые ребята, у нас отличная команда. Дебур много матчей выиграл в НХЛ, и я надеюсь, что с ним мы также будем часто побеждать», — рассказал Эттингер в интервью NHL Network.

Напомним, ранее Эттингер подписал с «Далласом» трёхлетний контракт на общую сумму $ 12 млн ($ 4 млн в год).

54-летний Дебур в это межсезонье заключил четырёхлетний контракт, по которому будет зарабатывать около $ 4 млн в год.