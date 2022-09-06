Разин — о канале в «Телеграме»: оттягиваю критику от себя. Без соцсетей получал в затылок

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча с «Металлургом» рассказал о своём телеграм-канале.
«Я оттягиваю критику от себя. Без соцсетей иногда получал в затылок — Лапенков, пензенская звезда, как его… Людучин. Теперь я спокойно могу каждому ответить. Мне тоже прилетает, я отвечаю. И не только — рассказываю про себя, про команду. Защитить ребят? Они взрослые, сами себя защитят. Меня бы кто защитил.
У нас команда молодая, ей свойственно ошибаться, быть в синусоидном состоянии. Сегодня хорошо отыграл, завтра потряхивает, совершил одну ошибку, и пошло как снежный ком. А когда проигрываешь, терять нечего, и стоит из команды достать то, что она может. 0:3, ну 0:4 — уже без разницы. То же самое произошло и в Екатеринбурге, когда горели 1:3, вторую половину ребята играли лучше, чем первую. Стали доставать из себя силы и эмоции. Сегодня даже четвёртую тройку взять, которая дебютировала. Ребята и удаления на себе зарабатывали, и Емец забил. Достали из себя», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 сентября 2022
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