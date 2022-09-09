Билялов — о победе в матче с «Адмиралом»: так играть нельзя, постараемся прибавить

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов остался недоволен игрой команды, несмотря на победу в первом домашнем матче сезона с «Адмиралом» (2:1 ОТ).

«На самом деле надо отдать должное «Адмиралу», они заставили нас играть в ту игру, которую мы показали. Не могу сказать, что мы не старались. Изначально многое не получалось, и «Адмирал» очень хорошо играл в средней зоне и в зоне обороны. Они давали очень мало пространства нашим ребятам. Было тяжело, но взяли два очка. Всех болельщиков с победой! Постараемся прибавить, чтобы радовать своих болельщиков на домашней арене, потому что так играть нельзя.

Почему так много удалялись? Настраиваешься на первый домашний матч. Может, перегорели немного или ещё что-то. Просто не получалось, в каких-то моментах не успевали, были глупые удаления в зоне нападения. От этого мы почти половину игры провели в меньшинстве. Это тоже надо менять и двигаться в более правильном направлении», — цитирует слова вратаря официальный сайт «Ак Барса».