Гатиятулин — о 3-м поражении в сезоне: у «Трактора» другая команда, роли ребят поменялись
Поделиться
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым», в которой челябинцы уступили со счётом 2:3.
«В первую очередь нас подвела игровая дисциплина. В тактическом плане наделали ошибок, особенно в средней зоне. Конечно, нахватали ненужных удалений, которые повлияли на результат. У нас стала другая команда. Ребята, которые играли у в том году, их роль сейчас поменялась. Им нужно время. На предсезонке всё же сложно найти те сочетания, которые эффективны, потому что в играх нет такого накала, как в чемпионате. Мы ищем моменты, нужна какая-то сыгранность. Проведём работу над ошибками, подумаем по составу и будем готовиться к следующему матчу», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.
Новость по темеСКА уверенно обыграл московское «Динамо», нанеся бело-голубым первое поражение в сезоне
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
22:42
-
22:32
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:20
-
20:49
-
20:38
-
20:30
-
20:21
-
19:59
-
19:49
-
19:46
-
19:19
-
19:06
-
18:31
-
18:01
-
17:28
-
17:21
-
16:58
-
16:35
-
16:26
-
15:55
-
15:32
-
14:54
-
14:45
-
14:39
-
14:00
Партнерский контент