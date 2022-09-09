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Гатиятулин — о 3-м поражении в сезоне: у «Трактора» другая команда, роли ребят поменялись

Гатиятулин — о 3-м поражении в сезоне: у «Трактора» другая команда, роли ребят поменялись
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым», в которой челябинцы уступили со счётом 2:3.

«В первую очередь нас подвела игровая дисциплина. В тактическом плане наделали ошибок, особенно в средней зоне. Конечно, нахватали ненужных удалений, которые повлияли на результат. У нас стала другая команда. Ребята, которые играли у в том году, их роль сейчас поменялась. Им нужно время. На предсезонке всё же сложно найти те сочетания, которые эффективны, потому что в играх нет такого накала, как в чемпионате. Мы ищем моменты, нужна какая-то сыгранность. Проведём работу над ошибками, подумаем по составу и будем готовиться к следующему матчу», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

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