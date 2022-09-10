«Сильно рано выиграли». Чибисов — о проигрыше «Металлургом» финала КХЛ со счёта 3-1

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов поделился мыслями о поражении в финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2021/2022.

«Что происходило внутри команды во время серии с «Авангардом»? Такие вещи остаются внутри команды. Тот, кто был внутри, тот знает, как это выглядело. Для зрителей это выглядит по-одному, и на интервью говорится одно, а внутри команды происходит другое. Мы дошли до финала, пусть там проиграли, но сделали большую плодотворную работу.



Хартли предложил забрать «Оскар» после столкновения с Готовцом? Если честно, не читаю прессу, поэтому впервые слышу, что Хартли что-то предлагал. Я не считаю нужным читать СМИ в такие ответственные моменты, надо концентрироваться на себе, а это будет только отвлекающим фактором. То, что Хартли как-то хочет зацепить, я его понимаю, это тоже часть тренерской работы, чтобы у других было раздражение, это своего рода некий план, который каждый исполняет по-своему, хочет добиться высот разными способами.



Что случилось после пятого матча финала? От себя могу сказать, что рано сильно выиграли. Психология — такая штука, она быстро наказывает», — сказал Чибисов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Андреем Чибисовым читайте на «Чемпионате».