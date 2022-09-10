«Посмотрите фото из КХЛ». Iltalehti об отсутствии интереса к международным клубным матчам

Журналист Iltalehti Веса Парвияйнен прокомментировал идею создания европейской профессиональной хоккейной лиги. Ранее глава чемпионата Финляндии Хейкки Хилтунен выступил с таким предложением, сославшись на обособление КХЛ и плохую форму Лиги чемпионов.
«Уверен, многие укажут, что международные клубные встречи не представляют интереса для публики, — это уже можно видеть, посмотрев на фото матчей КХЛ. Однако ситуация была бы совершенно иной, если бы в Лиге Европы проводили по три матча в неделю на протяжении всего сезона. Другими словами, это будет лига, в которой станут играть лучшие команды Финляндии. Затем болельщики последовали бы этому примеру и иностранные соперники постепенно тоже включились бы.
Такому чемпионату всё равно придётся долго ждать. Лучшие финны европейских лиг будут играть в Берлине, Берне и Гётеборге так, как играли в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе до прошлого сезона», — приводит слова Парвияйнена Iltalehti.
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